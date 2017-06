Barcellona, Neymar è un giallo: squalificato, forse gioca col Real

Da tre anni la Spagna monopolizza le coppe europee, ma il giallo Neymar che in queste ore tiene banco in Liga sta esponendo il campionato più importante a un'incredibile figuraccia mondiale. L'attaccante del Barcellona, squalificato per tre giornate dieci giorni fa per l'espulsione rimediata a Malaga, potrebbe giocare comunque il Clasico che di fatto o metterà fine alla lotta per il titolo o la riaprirà se i blaugrana dovessero battere il Real e agganciarlo in classifica (ma con una partita in più).



Il punto è questo: il giudice sportivo ha inflitto due turni di stop supplementari al giocatore per gli applausi ironici rivolti all'arbitro dopo il cartellino rosso. Il Barcellona contesta la sentenza e ha fatto ricorso, respinto in appello dalla Federcalcio spagnola. Non soddisfatti, i catalani si sono rivolti all'Arbitrato (Tribunal de Arbitraje Deportivo in spagnolo). Il Tad, però, avrebbe ricevuto troppo tardi il ricorso del Barça, per cui non lo ha discusso venerdì, né si è riunito in via straordinaria stamattina come sembrava fosse possibile in un primo momento.



Il Tribunale ha emesso una nota ufficiale spiegando che il ricorso verrà discusso la settimana prossima, quando i giudici torneranno a lavoro dopo il weekend. Il punto è che la partita col Real Madrid è in programma domenica: il Barça, secondo quanto trapela dai media spagnoli, considererebbe privo di validità legale il comunicato del Tad e potrebbe rischiare comunque Neymar al Bernabeu. Dovesse farlo, ovviamente, si esporrebbe a un rischio clamoroso, quello di perdere la partita a tavolino, se poi l'Arbitrato dovesse confermare la squalifica del brasiliano. Un clamoroso vuoto normativo per la Liga.