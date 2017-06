Barcellona, Messi vuole la clausola pro Newell's nel rinnovo

Era l'anno 2000 quando Lionel Messi lasciava l'Argentina e il Newell's Old Boys per trasferirsi in Europa al Barcellona con la prospettiva di trovare un club e un ambiente che potessero curare il deficit di un ormone che rischiava di non farlo crescere in modo corretto e farlo diventare un grande giocatore. Anche per questo la Pulce ha sempre ritenuto il Barça "més que un Club" giusto per rendere onore allo slogan dei blaugrana.



Ma al cuor non si comanda e Messi, nel rinnovo che è in discussione con la dirigenza spagnola (il contratto attuale è in scadenza nel 2018), ha chiesto una clausola per potersi liberare prima solo in caso di ritorno al Newell's Old Boys. Nessun'alta squadra europea all'infuori del Barcellona: questa la scelta del cinque volte Pallone d'Oro.