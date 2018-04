Barcellona, Messi: "Sono meno egoista, gioco più per la squadra"

"Prima provavo a prendere la palla e partivo per fare la mia giocata". Uno, due, tre, quattro: quante volte lo abbiamo visto all'opera nei suoi meravigliosi slalom speciali. Come quel gol al Getafe, alla Maradona. O un altro, molto simile, all'Athletic Bilbao, molti anni dopo. Leo Messi era così e in realtà, magari non sempre, lo è ancora: guardate come nasce la rete di Dembelé al Chelsea.



Eppure è Leo in persona a raccontare la sua piccola trasformazione: "Oggi provo a far giocare di più la squadra - ha spiegato il fuoriclasse argentino ad America TV - Voglio che la palla passi di più da me, senza essere il finalizzatore o tanto egoista, tra virgolette. Provo a far muovere la squadra da un'altra posizione. E corro come sempre, solo che lo faccio in modo diverso".



Poche parole, svelate in anteprima dall'emittente che manderà in onda l'intervista domenica. Quanto basta per capire chi sia Leo Messi, da anni il miglior giocatore del mondo (insieme a Cristiano Ronaldo, con cui si dividono quasi in parti uguali trofei di squadra e Palloni d'oro), evidentemente anche per la sua capacità di migliorarsi.