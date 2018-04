Barcellona, Messi salta il Malaga: papà per la terza volta

La notizia ha colto di sorpresa tutti: Lionel Messi (che ieri era stato regolarmente convocato da Valverde) indisponibile per la gara di questa sera contro il Malaga per "motivi personali". Niente di preoccupante, anzi: la Pulce del Barcellona è diventato padre per la terza volta. Dopo Thiago e Mateo, la moglie Antonella Roccuzzo ha dato alla luce il terzo maschietto che un mese fa la coppia aveva svelato si sarebbe chiamato Ciro. Al posto di Messi convocato Yerri Mina ma i blaugrana ritroveranno l'argentino per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea.