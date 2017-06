Barcellona, Messi rivela: "Solamente a Zidane ho chiesto la maglia..."

Nella settimana in cui ha raggiunto (e superato) quota 500 gol con la maglia del Barcellona, Leo Messi fa una curiosa rivelazione. A Invictos il fuoriclasse blaugrana ha ammesso di aver chiesto la maglia a un avversario soltanto in una circostanza e l'avversario era... Zidane. L'attuale tecnico del Real Madrid era ancora un giocatore dei Blancos e la Pulce nutriva evidentemente grande ammirazione nei confronti del campione francese.



"Se c'è un argentino scambio la maglia con lui, altrimenti con chi me la chiede" ha aggiunto Messi. In questo finale avvelenato di Liga, con Real e Barça in lotta per la conquista del titolo, l'episodio ricordato dal numero 10 forse è davvero quello che serviva per rasserenare il clima.