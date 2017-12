Barcellona, Messi rinnova fino al 2021: clausola di 700 milioni

Adesso è ufficiale: Leo Messi resta al Barcellona fino al 2021. Mancava soltanto la sua firma sul contratto dopo l'accordo già trovato tra il club e il suo entourage in estate: dopo una lunga attesa che ha dato adito a tante chiacchiere e a qualche dubbio, finalmente il fuoriclasse argentino ha regalato ai tifosi catalani la notizia che chiedevano.



Non solo: la clausola rescissoria di 700 milioni rende di fatto impossibile per chiunque strappare Messi al Barcellona, come ha fatto pochi mesi fa il Psg con Neymar. Sempre più probabile, dunque, vedere il giocatore finire la carriera lì dove l'ha cominciata, a meno che non sarà lui stesso, al termine di questo contratto o ancora più avanti, a scegliere di trasferirsi in Argentina per i suoi ultimi anni da calciatore.



He made his debut 4,788 days ago.

He has played 602 games.

He has scored 523 goals.

He has won 30 trophies.

The story continues.#Messi2021 pic.twitter.com/XPdIhvaqgI — FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 novembre 2017