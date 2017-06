Barcellona, Messi: "Resto finché vuole il club"

Rinnovo con il Barcellona, ritrovo con Guardiola al City, sogno-Inter o finale di carriera in Argentina? Le proposte sul tavolo di Lionel Messi non sono poche ed hanno tutte il loro fascino. Ma sembra strano che i blaugrana si privino della Pulce, lui intanto mette tutta la pressione proprio sul club: "Ho sempre detto che la società mi ha dato tutto, resterò qui finché mi vorranno".



Leo, in un'intervista alla rivista inglese Coach, ha parlato anche di Guardiola: "Si adatterà alla Premier e avrà successo pure lì". E sul rivale di sempre Cristiano Ronaldo? "C'è rispetto reciproco tra noi, è un grande giocatore che ha raggiunto tantissimi traguardi. I successi sono quello che motiva anche me, per quello non guardo mai indietro ma sempre avanti".