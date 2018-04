Barcellona, Messi preoccupa: "Se si rompe è grave"

Con un Barcellona già virtualmente campione di Spagna, visto il distacco siderale di Atletico e Real Madrid, il tema più caldo alla ripresa della Liga dopo la sosta per le nazionali è Leo Messi. La stella argentina ha saltato entrambe le amichevoli giocate dalla Selecciòn per un problema all'adduttore della coscia destra e il problema, a quanto pare, è rimasto tale anche a distanza di qualche giorno anche se è stato convocato per la trasferta a Siviglia.



"Dobbiamo aspettare - ha detto il tecnico Valverde - Ci stiamo prendendo cura di lui come hanno fatto in nazionale. Ha un piccolo fastidio e dobbiamo tenerne conto. Se questo dovesse comportare una lesione, sarebbe molto più grave. Io tranquillo? Mi sento come un allenatore quando un giocatore importantissimo ha un piccolo fastidio. Potete immaginarlo".



Il dubbio di Valverde è semplice: mercoledì torna anche la Champions e vorrebbe Messi al top per la partita contro la Roma. "Bisogna sempre avere un programma a medio termine, di una o due settimane. L'accumulo di partite chiaramente gioca contro la possibilità di rischiare o meno un giocatore. La partita col Siviglia è importante, ma bisogna pensare anche a quelle che verranno".