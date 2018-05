Barcellona, Messi: "In Europa solo con questa maglia. Vorrei chiudere in Argentina"

I Mondiali in Russia sono ormai alle porte (mancano 17 giorni) ma Leo Messi, dal ritiro della Nazionale argentina, guarda oltre rivelando quale potrebbe essere il suo futuro.



"Più passa il tempo e più ho chiaro in mente che in Europa giocherò solo nel Barcellona. Poi mi piacerebbe fare sei mesi in Argentina, magari qualche partita al Newell’s Old Boys: era il mio sogno quando ero piccolo ed è rimasto tale finora" confessa il fuoriclasse blaugrana a Canal 13.



Intanto nella prossima stagione la Pulce non avrà più al suo fianco Iniesta, che ha deciso di andare in Giappone: "Mi mancherà. Parliamo di un giocatore unico, è davvero difficile sostituire uno come lui".



In chiusura spazio comunque ai Mondiali: "Scambierei un titolo vinto al Barcellona con uno con la Nazionale. Vincere con l'Argentina sarebbe qualcosa di unico. La realtà indica che oggi non siamo molto forti, abbiamo giocatori con molte qualità ed esperienza, dobbiamo essere realisti, umili e giocare partita dopo partita e iniziare con una vittoria sarebbe importantissimo. Le principali candidate al successo finale sono Brasile, Spagna e Germania".