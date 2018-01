Barcellona, "Messi ha un ingaggio da 100 milioni all'anno"

Lo scorso 25 novembre il Barcellona ha ufficializzato il rinnovo di Lionel Messi fino al 2021. Un contratto da cifre record, anche se sinora rimaste poco più che congettura: c'era chi parlava di 40 milioni netti all'anno, chi di 50 milioni lordi e chi addirittura di 100 lordi.



Football Leaks ha dato una risposta ufficiosa se non ufficiale mostrando i presunti documenti del rinnovo Barça-Messi. La cifra reale è di 100 milioni di euro netti all'anno, così suddivisi: 71 milioni netti di ingaggio fisso per quattro stagioni, bonus alla firma di 63,5 milioni e un "premio fedeltà" di 70 milioni se non lascerà il club prima della fine della scadenza del contratto.



Nei prossimi quattro anni, se Messi non andra via, percepirà dal Barcellona 417,5 milioni di euro, poco più di 100 a stagione. Un incremento esponenziale rispetto ai 12 milioni del contratto 2012 e ai 22,8 del 2014 ma anche un distacco incredibile dai 37 pagati dal Psg a Neymar e dei 38 che prendeva Tevez allo Shanghai Shenhua.



Nei documenti di Football Leaks sono emerse altre due vicende: il pagamento di 12 milioni di euro a fine 2016 per regolarizzare la sua situazione con il Fisco spagnolo e un'incredibile ipotesi di mercato, visto che nel 2013 il Real Madrid stava per pagare la clausola di 150 milioni di euro per strapparlo ai blaugrana. Ma questa sarebbe stata tutta un'altra storia.