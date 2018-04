Barcellona, Messi ha raggiunto quota 1000 gol

Con il terzo gol personale segnato ieri al Deportivo La Coruna, Lionel Messi, 31 anni il prossimo 24 giugno, ha raggiunto la quota dei 1000 gol segnati in carriera, Il calcolo è del Mundo Deportivo, quotidiano sportivo di Barcellona, che ha preso in esame perfino le reti segnate dalla Pulce nelle Infantili del Newell's Old Boys a partire dal 1994.



I dati di questa parte della carriera del cinque volte Pallone d'oro sono stati forniti dall'associazione calcio della provincia di Rosario, ente che organizza le leghe locali della città di cui è originario il fuoriclasse del Barça.



Secondo questi numeri, fino all'età di 12 anni Messi ha realizzando 234 gol in 176 partite. A questi vanno aggiunti tutti quelli realizzati i 550 in match ufficiali con il Barcellona, 34 nelle amichevoli, 105 nelle giovanili blaugrana dal 2000 al 2005, 61 con la maglia della nazionale maggiore argentina, altre 16 fra U20 e U23.