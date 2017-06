Barcellona, Messi evita il carcere: pagherà 252 mila euro

Niente carcere per Leo Messi e del resto era tutto già scontato: l'attaccante del Barcellona era stato condannato a 21 mesi di reclusione per evasione fiscale di 4,1 milioni di euro non pagati al Fisco negli anni 2007, 2008 e 2009 e con una pena inferiore ai 2 anni avrebbe evitato di finire dietro le sbarre.



Oggi c'è stato l'accordo tra Messi e la Procura che ha dunque convertito la pena in una multa salatissima, pari a 252 mila euro. Stessa sorte per il padre che era stato condannato a 15 mesi e pagherà pra 180 mila euro.