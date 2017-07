Barcellona, Messi e quel desiderio di un anno fa: "Pep, ti seguo al City"

Il Barcellona è alle prese con il caso Neymar ma questa è la seconda estate consecutiva bollente per i blaugrana: un anno fa, infatti, Lionel Messi aveva comunicato al club la volontà di lasciare la Spagna per andare al Manchester City con Pep Guardiola. Il retroscena è firmato TV3, emittente spagnola, che ha ricostruito la vicenda nei dettagli.



Il 6 luglio 2016 Messi chiama Ferran Soriano, ds dei Citizens, e parla in modo chiaro: "Voglio lasciare il Barcellona". Quattro giorni dopo, il direttivo inglese riferisce a Guardiola (che proprio in quelle ore aveva dichiarato "Messi deve restare al Barça") che la Pulce voleva vederlo di persona. Il catalano lascia frettolosamente El Vendrell, dove si trovava per un evento di famiglia, e raggiunge Castelldefels per vedersi con Leo. Il giocatore racconta a Pep di sentirsi "in trappola", riferendosi alla richiesta di 21 mesi di carcere per i guai fiscali (poi se l'é cavata con una maxi-multa).



Intanto Jorge Messi, il padre dell'argentino, chiama il presidente blaugrana Bartomeu e gli riferisce i desideri del figlio. La risposta è altrettanto chiara: "Messi non si vende, non lo lasceremo partire". Il giorno dopo Bartomeu e il giocatore si incontrano, il presidente gli ribadisce l'incediblità e quindi Messi, dopo averci pensato su, sceglie di rimanere a Barcellona.