Barcellona, Messi compra la casa del vicino: "Troppo rumoroso"

Cosa succede se il vostro vicino fa troppo rumore? I comuni mortali suonano al campanello dicendogli di abbassare il volume della musica o bussano sul muro. Per Lionel Messi, però, non è stato così. La Pulce, infatti, ha staccato l'assegnone e deciso di comprare direttamente la casa del vicino per godersi la tranquillità insieme alla sua famiglia.



A svelare il particolare episodio è stato il suo compagno di squadra, Rakitic. Il giocatore blaugrana in un’intervista rilasciata al portale croato “Novi List” ha parlato delle differenze di convivenza nelle due città spagnole in cui ha vissuto: “A Siviglia la gente è più tranquilla, chiacchiera per strada. A Barcellona, invece, si è in qualche modo svizzeri. Certo c’è il rispetto ma si mantiene sempre una certa distanza”. Finalmente, adesso, Messi potrà godersi la sua tanto amata privacy, dopo aver regalato spettacolo ai suoi tifosi.