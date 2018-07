Barcellona, Malcom bloccato 15 giorni fa: "errore della Roma"

Alla fine Malcom è andato al Barcellona, la Roma ha visto sfumare all'ultimo un affare che sembrava chiuso tanto che Monchi ha minacciato cause legali contro Bordeaux e procuratore del calciatore. Ma dalla Spagna raccontano una verità diversa, come ricostruito da Mundo Deportivo: il club blaugrana controllava Malcom da almeno 15 giorni, quando la dirigenza aveva incontrato gli agenti in un hotel di Barcellona, ed era considerato l'alternativa a Willian, dichiarato incedibile dal Chelsea. "Uno degli affare meglio tenuti segreti dal Barça degli ultimi anni" si legge.



Una volta sfumato il brasiliano dei Blues e saputo dell'affondo romanista per Malcom (ma senza pre-contratti o documenti firmati, "il vero errore di Monchi" si legge sul quotidiano spagnolo), è arrivato il rilancio del Barcellona a quota 42 milioni (contro i 36 della Roma) facendo dell'ex Corinthians l'obiettivo numero uno. Il resto è storia: il Bordeaux ha bloccato il viaggio di Malcom e famiglia verso l'Italia, rendendolo un nuovo rinforzo della squadra di Valverde.