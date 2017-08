Barcellona, Luis Suarez fuori un mese

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Dopo l'addio doloroso di Neymar e la bruciante sconfitta in Supercoppa, condita dal doppio k.o. in due partite contro gli acerrimi rivali del Real Madrid, adesso ci si mette anche l'infermeria, con Luis Suarez che dovrà restare fermo per un mese circa.



Colpa di un infortunio al ginocchio destro (contusione con rottura parziale della capsula posteriore, come recita il bollettino medico riportato dai media spagnoli) rimediato nel corso del ritorno di Supercoppa spagnola contro il Real.



Oltre alle partite di Liga contro Betis, Alaves, Espanyol e forse anche Getafe, l'attaccante uruguaiano potrebbe saltare anche l'esordio in Champions e di sicuro dovrà rinunciare alle gare di qualificazione al Mondiale contro Argentina (31 agosto) e Paraguay (5 settembre).