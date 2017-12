Barcellona, la maxi-proposta del Manchester City rifiutata da Messi

Ora che il rinnovo di contratto con il Barcellona fino al 2021 è divenuto ufficiale, emergono nuovi retroscena sulla movimentata estate di Leo Messi. Tutte le voci sul Manchester City erano vere, lo sceicco Mansur era pronto a far follie per la Pulce come ricostruito da Marca: il 5 luglio gli inglesi stavano provando seriamente il colpaccio ed ecco perché i blaugrana annunciarono in fretta e furia l'accordo per il prolungamento di contratto nonostante non ci fossero accordi firmati.



L'offerta del Barça prevedeva uno stipendio da 30 milioni all'anno con clausola a 300 milioni ma poi è scoppiato il caso Neymar, la partenza del brasiliano al Psg ha livellato i prezzi in alto e Messi ha stoppato i discorsi con la dirigenza. Ecco perché il Manchester City è tornato alla carica con una proposta da 50 milioni di euro all'anno più un bonus da 100 alla firma, senza contare i buoni rapporti con Guardiola.



La contro-mossa del Barcellona è nota: contratto da 35 milioni netti l'anno (il 70% in più di quello attuale di Cristiano Ronaldo), bonus alla firma da 100 milioni (primo anno di stipendio incluso) e clausola da 700 milioni, un'operazione complessiva da 450 milioni. L'amore per il club e questo rialzo hanno convinto quindi Messi a firmare, lasciando ancora una volta lo sceicco a bocca asciutta.