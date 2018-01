Barcellona, l'annuncio di Coutinho era pronto da 5 mesi

La telenovela è finita, Philippe Coutinho è del Barcellona: un affare impostato la scorsa estate e diventato ufficiale da poche ore, con cinque mesi di ritardo. L'acquisto era già stato impostato ad agosto ma le resistenze del Liverpool avevano costretto gli spagnoli ad attendere fino al 2018 e il video pubblicato su Twitter dimostra questo scenario attraverso tre errori "social" commessi dai catalani.



Innanzitutto si vede un post di Coutinho datato 8 agosto 2017, quello successivo arriverà il 15 settembre quindi la clip è stata montata in quelle cinque settimane. Poi, occhio ai follower: nel video gli spagnoli ne hanno 23,3 milioni su Twitter, oggi siamo a quota 26,9 (e lo stesso discorso vale per gli altri profili social, le discrepanze si notano anche per gli account del brasiliano). Infine, l'errore più evidente: la foto di copertina del profilo Facebook del Barça è quella del 22 agosto 2017.



Evidentemente il video è stato creato a fine agosto aspettando la felice conclusione dell'affare, poi Coutinho è rimasto al Liverpool e il Barcellona ha rispolverato la stessa clip cinque mesi dopo...