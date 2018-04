Barcellona, Iniesta: "Svelerò il mio futuro settimana prossima"

La Spagna ai piedi di Andres Iniesta. Dopo il 5-0 del Barcellona al Siviglia nella finale della Coppa del Re, in cui il centrocampista ha segnato la quarta rete con un delizioso dribbling su Soria, anche i giornali di Madrid gli hanno dedicato titoloni in prima pagina. "L'ultimo imperatore", "campione infinito", "viva il re!" per rendere onore a un fuoriclasse che ha regalato tanto ai colori blaugrana ma anche alla nazionale delle Furie Rosse, a pochi giorni dall'addio alla Liga.



"È un giorno pieno di molte sensazioni - ha detto il capitano del Barça - Sono felice di aver potuto regalare ancora un titolo al mio club. Ora vogliamo aggiungere il campionato, per noi e per il nostro popolo. Come persona e come atleta, l'affetto che mi ha mostrato la gente non ha prezzo". Per poi aggiungere: "La prossima settimana renderò pubblica la decisione sul mio futuro".



Iniesta cerca di mantenere un alone di mistero ma i tasselli del puzzle sono già al loro posto: finirà la carriera in Cina, e quando succederà sarà un brutto giorno per il calcio europeo.