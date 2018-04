Barcellona, Iniesta in lacrime: "È la mia ultima stagione"

🔊 Andrés Iniesta: "Esta es mi última temporada aquí"



Tu legado es infinito.#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/Wgxx1ANHt7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 aprile 2018

La notizia era nell'aria, l'annuncio era atteso, ma è stata comunque una coltellata al cuore per tutti gli amanti del bel calcio. Andres Iniesta lascia il Barcellona, a 34 anni dice basta e lo fa in lacrime, durante una conferenza stampa strapiena di giornalisti provenienti da tutto il mondo: "Questa è la mia ultima stagione con il Barcellona" ha detto Don Andres davanti ai compagni di squadra, alla famiglia, ai dirigenti e al presidente Bartomeu, tutti presenti in sala stampa. Il centrocampista ha spiegato che: "È stata una scelta ragionata, voglio lasciare sentendomi utile, titolare, vincendo con sensazioni positive".

Cresciuto con addosso la maglia blaugrana, esordisce in prima squadra nella stagione 2002-2003 e con il Barcellona vince e rivince tutto: 8 volte la Liga, 4 Champions League, 3 Mondiali per Club, più una ventina di altri titoli nazionali e internazionali. Faro del centrocampo della Spagna, con la Roja ha invece trionfato in un Mondiale e due Europei. L'unico neo, a livello personale, è non aver mai vinto un Pallone d'oro, ma non è certo stata colpa sua visto che persino i giornalisti di France Football gli hanno chiesto scusa.

"Dopo 22 anni so cosa significa essere un giocatore del Barcelona, so quanto sia esigente e quale sia la responsabilità d'indossare la fascia di capitano. Per questo ho dovuto essere onesto con me stesso e decidere di farmi da parte". Un fuoriclasse anche nel momento dell'addio Don Andres: "Porterò l'affetto dei tifosi sempre nel mio cuore, ognuno di voi mi ha reso migliore, come giocatore e come persona. Voglio ringraziare la mia famiglia, il club, la Masia, i fans". Traduzione: addio al Barça per giocare nella Super League cinese, con la maglia del Chongqing Lifan, dove potrà coltivare la sua passione per il vino.

La sala stampa interrompe brevemente lo spagnolo per tributargli un emozionante appluaso, poi Iniesta riprende: "Mi ricordo ancora del giorno del debutto e non dimenticherò mai nulla. Ho sempre detto che non avrei mai giocato contro il Barcellona, per questo ho deciso di lasciare l'Europa. Me ne andrò per tre anni e un giorno tornerò, ma non so se sarà per lavorare nel club. Sono giorni di grandi emozioni. Ad ogni modo la stagione non è finita e c'è ancora un titolo da vincere". Traduzione: addio al Barça per giocare nella Super League cinese, con la maglia del Chongqing Lifan, dove potrà coltivare la sua passione per il vino.

IL TRIBUTO DEL BARCELLONA

ANCHE RAMOS SI INCHINA