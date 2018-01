Barcellona, il papà di Messi conferma la clausola "indipendentista"

Una rettifica che è però una mezza conferma: Leo Messi continuerà a giocare nel Barcellona anche in caso di indipendenza della Catalogna, annullando di fatto la clausola emersa ieri, ma ad una condizione. L'importante, ha precisato il papà del fuoriclasse blaugrana ai microfoni della radio argentina 'La Red', è che Leo continui a giocare "in un campionato di primo livello".



Come dire che se anche dovesse prevalere la scelta separatista, non ci saranno conseguenze a patto che il Barcellona continui a giocare nella Liga (o in un campionato di primo piano). Dopo lo scoop di El Mundo che ha parlato ieri della clausola anti-indipendentista nel faraonico contratto che Messi ha siglato a novembre col Barca, Jorge Messi ha spiegato che "c'è un accordo di Lionel con il club per restare nel momento in cui si giochi in un campionato di alto livello. Se la Catalogna ottenesse l'indipendenza, Leo resterebbe se il Barcellona continuasse a giocare in un torneo competitivo".



Cioè, a meno di decisioni clamorose (come l'iscrizione del club a un altro campionato come Premier League, Ligue 1 o Bundesliga) nella Liga. In caso di indipendenza catalana e Barcellona iscritto ad un ipotetico nuovo campionato, si aprirebbero le porte di un'uscita a costo zero della Pulce.