Barcellona, i tifosi contro Neymar: "Traditore"

Mentre le dirigenze delle due squadre sono al lavoro per trovare l'accordo economico definitivo, a Barcellona i tifosi iniziano a prendere le distanze da Neymar. Nella città spagnola sono comparsi volantini con la foto del brasiliano e un testo esplicativo: "Cercasi traditore. I mercenari fuori dal Barcellona, qui solo giocatori che amano la maglia" corredato dal simbolo del dollaro. Lo stato d'animo della tifoseria segue quello della rosa blaugrana, parte dello spogliatoio si sente tradito da Neymar dato che in pochi credevano nella scelta di lasciare il Barça.



Dal canto suo, gli spagnoli dimostrano di non aver preso bene la mossa del Paris Saint Germain: secondo l'Equipe stanno cercando di creare un'alleanza invisibile con molti top club europei per cercare di fare ostruzionismo sul mercato ai francesi. Bayern Monaco e Juventus avrebbero risposto positivamente, no di Manchester City (che ha una struttura societaria simile al Psg) e Real Madrid (acerrimi rivali dei blaugrana).

I VOLANTINI COMPARSI A BARCELLONA