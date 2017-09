Barcellona, i tifosi contro Bartomeu dopo il 5-0 nel derby

La vittoria per 5-0 contro l'Espanyol e la vetta della Liga non bastano: i tifosi sono ancora arrabbiati per l'estate vissuta dal Barcellona e vogliono le dimissioni di Bartomeu. Tutti ce l'hanno con il presidente, giudicato il principale responsabile di una campagna acquisti considerata fallimentare. Soprattutto perchè ha portato alla cessione di Neymar, senza che la stella brasiliana venisse rimpiazzata adeguatamente con Paulinho, Deulofeu e Dembélé.



Ecco perché, subito dopo il derby, moltissimi tifosi si sono messi in fila per firmare la mozione di sfiducia presentata qualche giorno fa da Augustì Benedito, ex candidato alla presidenza nel 2010 e nel 2015 e socio del club. Fuori dal Camp Nou si sono formate lunghe file per protestare contro Bartomeu, la pressione sul presidente si fa sempre più alta.