Barcellona, festa per Iniesta: "Grazie infinite"

Ufficialmente l'ultima partita di Andres Iniesta con la maglia del Barcellona sarà domenica, contro la Real Sociedad, nella passerella finale della Liga, a scudetto già conquistato, ma il Camp Nou ha voluto dare il proprio tributo alla sua bandiera nella festa organizzata dal club. Presenti tanti campioni del presente ma anche del passato come Eto'o, Xavi e Albertini, l'hashtag della serata è #Infinit8Iniesta (giocando col numero di maglia messo in orizzontale).



"Come sono passati veloci questi 22 anni, sono arrivato da bambino e me ne vado da uomo. Ringrazio tutti, anche chi mi ha scoperto e i miei compagni ai tempi della Masia: quante storie potrebbero raccontare questi muri..." ha detto Iniesta, ricevendo una maglia speciale e sedendo davanti a tutte le coppe vinte in carriera. "Sono state più di 650 partite, orgoglioso di questo traguardo. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. E grazie a tutti voi" ha concluso Don Andres.



Il presidente del Barça, Bartomeu, ha assicurato: "Abbiamo fatto di tutto per convincerlo a restare ma ha preso una decisione che va rispettata. Ci ha detto che non è un addio ma un arrivederci, ha un contratto infinito con noi e ora si apre semplicemente una parentesi". Iniesta ha rivelato che nei prossimi giorni deciderà se continuare a giocare in Cina o in Giappone.

A magical night at the Camp Nou#infinit8iniesta pic.twitter.com/y718QVkAP7 — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 18 maggio 2018