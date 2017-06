Barcellona, ecco la strategia per blindare Messi

Se ti chiami Leo Messi, anche 18 mesi di contratto possono non bastare se si parla di futuro. Manca un anno e mezzo alla scadenza del vincolo con il Barcellona ma le sirene di mercato, tra Argentina e Manchester City, si fanno sempre più insistenti. In casa blaugrana però sono tutti tranquilli, le trattative con la Pulce sono già iniziate sotto traccia e nessuno pensa che Messi possa giocare in un altro club europeo al di fuori del Barça.



Come riporta Sport, il presidente Bartomeu si è già messo in contatto con il padre del fuoriclasse argentino e le parti sono in piena sintonia. In casa Barcellona non ci trovano nulla di male nella voglia di Messi di fare le cose con calma: è l'ultimo contratto importante della sua carriera e vuole prendersi tutto il tempo per capire ambizioni del club e avere un ingaggio che magari vada di pari passo con il rivale di sempre Cristiano Ronaldo.



Quindi, ecco la strategia blaugrana: non forzare i tempi, mostrare a Messi come il Barcellona voglia rimanere sempre ad altissimi livelli, adeguamento economico e fare leva su compagni di campo-amici come Neymar e Suarez con cui l'argentino si trova a meraviglia. Così lo spettro di una partenza a costo zero nel 2018 è sempre più lontano.