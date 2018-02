Barcellona, due anni senza rigori contro in Liga

In Spagna hanno dato risalto al record, perché è comunque un dato curioso: il Barcellona ha subito l'ultimo rigore contro due anni fa, esattamente il 14 febbraio 2016. Fu il Celta Vigo, all'epoca, a beneficiarne e Guidetti segnò l'unico gol per la sua squadra contro i 6 realizzati dai blaugrana allora allenati da Luis Enrique.



Nella scorsa stagione, con il Real Madrid campione, Messi e compagni non video mai gli avversari andare sul dischetto in campionato. E con Valverde la "tradizione" sta continuando. La statistica non dà adito di per sé a polemiche, anzi, al netto di eventuali sviste arbitrali rappresenta più che altro un merito dovuto allo stile del Barça. Oltretutto nell'ultimo weekend sono stati proprio i blaugrana a protestare per un possibile penalty negato a Messi.



Come diceva Liedholm: "Se hai tu la palla, gli altri non possono segnare". E per una squadra zeppa di campioni che fa del possesso palla un marchio è chiaro che la massima del Barone vale ancora di più. Merito, poi, anche a Piqué e ai compagni di reparto che evidentemente in area di rigore evitano falli ingenui.