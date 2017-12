Barcellona, Deulofeu: "Milan, ti ringrazio. Ma la serie A è inferiore alla Liga"

Gerard Deulofeu è un rimpianto per tanti tifosi del Milan, soprattutto in questo momento non positivo della squadra di Montella. Lo spagnolo del Barcellona, in un'intervista a Extra Time, ricorda la seconda parte della scorsa stagione: "In Inghilterra stavo male, con il Milan ho rivisto la luce. Un'esperienza super positiva: staff, allenatore e compagni mi hanno accolto in maniera eccezionale, ho giocato tanto ed ero felice. Cinque mesi meravigliosi, ho ricominciato a sentirmi bene".



Ancora Deulofeu: "Ho giocato tanto, mi sono divertito, sono tornato in nazionale e mi ha ripescato pure il Barcellona, ora voglio approfittarne". Così sulle differenze tra Spagna e Italia: "Da voi i campi sono più secchi, la palla viaggia meno veloce e qui abbiamo giocatori di livello più alto. Vero, in serie A si compensa con l'organizzazione difensiva ma nelle ultime stagioni la Liga ha dominato in Europa vincendo quasi tutto, ora come ora non puoi paragonare Barcellona, Real Madrid o Atletico Madrid a Juventus, Napoli, Roma o Milan".