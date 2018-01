Barcellona, Dembelé si ferma ancora: starà fuori 3-4 settimane

Ousmane Dembelé si ferma nuovamente dopo l'infortunio di inizio stagione (al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra) che lo aveva costretto a 4 mesi di stop. Come rende noto il sito ufficiale del Barcellona l'attaccante, pagato 105 milioni più bonus in estate, nel corso dellla sfida contro la Real Socidead ha riportato la "rottura fibrillare del muscolo semitendinoso della coscia sinistra": non è stata interessata l'area operata lo scorso settembre. Il 20enne dovrà stare fuori per 3-4 settimane: con ogni probabilità salterà l'andata degli ottavi di finale di Champions contreo il Chelsea: l'acquisto di Coutinho (il brasiliano sta recuperando da una lesione al retto femorale della coscia destra) diventa ancora più importante per la squadra di Valverde.



Qualche problemino anche per Iniesta che ha "un sovraccarico al soleo della gamba destra e il suo impiego nelle prossime partite dipenderà dall'evolversi della situazione".