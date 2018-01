Barcellona, Coutinho ha firmato ma starà fuori 20 giorni

Dire che l'hanno preso rotto è un azzardo, ma una cosa è certa: i tifosi del Barcellona dovranno aspettare prima di vedere in campo Philippe Coutinho, l'acquisto più costoso della storia del club. Il brasiliano, infatti, si è presentato infortunato nel suo nuovo club: durante le visite mediche gli è stata riscontrata una lesione al retto femorale della coscia destra e - come precisa il comunicato dei blaugrana - il giocatore resterà fermo 20 giorni.



Coutinho, che ha firmato il nuovo contratto fino al 2023 intorno alle 13:15, è arrivato dal Liverpool per 160 milioni, 120 più 40 di bonus: non sarà comunque disponibile in Champions perché l'ha già giocata con il Liverpool e, considerando il netto vantaggio del Barcellona sui rivali in campionato (+9 sull'Atletico Madrid secondo in classifica e +16 sul Real Madrid), non affretterà di certo i tempi di recupero.



Seguono aggiornamenti sulla presentazione