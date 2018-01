Barcellona, Coutinho ha firmato fino al 2023: "Un sogno"

Philippe Coutinho è ufficialmente un giocatore del Barcellona: ha firmato fino al 2023, ha fatto i consueti palleggi al Camp Nou ed è stato presentato al mondo. "Sono molto felice di essere qui, questo era il mio sogno. Spero di rispondere sul campo a tutte le aspettative. Spero di vincere tutto, che bello giocare con i miei idoli" ha detto il brasiliano.



"Volevamo Coutinho dalla scorsa estate - ha aggiunto il presidente blaugrana Bartomeu -. Philippe è stato felice di venire qui, era uno dei suoi obiettivi, e la sua pazienza è stata determinante anche perché era cercato da altre squadre. È una delle stelle del calcio mondiale e rimarrà qui per molti anni"



Una cosa è certa: i tifosi del Barça dovranno aspettare prima di vedere in campo l'acquisto più costoso della storia del club. Coutinho, infatti, si è presentato infortunato nel suo nuovo club: durante le visite mediche gli è stata riscontrata una lesione al retto femorale della coscia destra e - come precisa il comunicato dei blaugrana - il giocatore resterà fermo 20 giorni, debutto probabile contro l'Alaves il 27 gennaio.



Coutinho è arrivato dal Liverpool per 160 milioni, 120 più 40 di bonus: non sarà comunque disponibile in Champions perché l'ha già giocata con il Liverpool e, considerando il netto vantaggio del Barcellona sui rivali in campionato (+9 sull'Atletico Madrid secondo in classifica e +16 sul Real Madrid), non affretterà di certo i tempi di recupero.

I PALLEGGI AL CAMP NOU