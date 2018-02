Barcellona, Coutinho: auto rimossa, casa svaligiata

Peggio di così non poteva andare. Vivere una vigilia di Champions sapendo di non poter giocare il giorno dopo deve essere già brutto, ma Philippe Coutinho ha vissuto un lunedì da incubo. L'ex interista, passato a gennaio al Barcellona, ha approfittato del pomeriggio libero (mentre la squadra preparava la trasferta di Londra) per andare a visitare la Sagrada Familia: forse per la fretta (o magari per l'incuria spesso presente nelle star del calcio) ha parcheggiato in divieto di sosta e al momento di riprendere l'auto, l'ha vista rimuovere da un carro attrezzi.



Non è finita lì: Coutinho ha preso un taxi e si è recato a cena fuori cercando di dimenticare l'episodio, poi ha fatto ritorno a casa e ha trovato un'altra pessima sorpresa: la sua abitazione era stata svaligiata. Il danno economico per il terzo giocatore più costoso della storia non sarà stato così rilevante, ma di certo avrà voluto dimenticare in fretta la giornata.