Barcellona, Braida verso l'addio a fine stagione

Novità senza sosta nella dirigenza del Barcellona: come riportato da vari media spagnoli, Mundo Deportivo in testa, Goran Vucevic sarà il nuovo responsbile dell'analisi del mercato europeo. L'assunzione segue quella di Bojan Krkic senior che nelle scorse settimane era entrato nella segreteria tecnica blaugrana.



Una situazione che mette teoricamente all'angolo Ariedo Braida. L'ex dg e ds del Milan, attuale responsabile per il mercato internazionale, vede restringersi gli spazi di manovra e potrebbe decidere di terminare l'esperienza spagnola a fine stagione tanto che in Inghilterra si parla già di Marc Overmars (ds dell'Ajax ma già in parola con l'Arsenal) come suo sostituto a completare l'opera di ristrutturazione della dirigenza del Barça.



Braida era approdato al Barcellona nel gennaio del 2015 e da allora ha vinto due campionati spagnoli, 3 coppe del Re, una Supercoppa spagnola, una Champions League, una Supercoppa Europa e un Mondiale per club.