Barcellona, Bartomeu: "Affare Neymar poco corretto: denunciamo all'Uefa"

"Neymar ha voluto andare via, ma le forme non sono state corrette: abbiamo segnalato tutto all'Uefa". Cosi' Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parla per la prima volta dopo la cessione del brasiliano al Paris Saint Germain. "Il Barcellona è un club con 118 anni di storia, con grandi giocatori e oltre 140 mila soci - ha detto parlando all'assemblea mondiale dei suoi tifosi - É un club che appartiene a noi, non a un emiro o a un oligarca".



Bartomeu ha spiegato: "Abbiamo fatto di tutto per farlo rimanere ma ha scelto così, questo non vuol dire che non difenderemo i nostri interessi. L'investimento del Psg va contro l'economia dello sport, vogliamo che il calcio sia protetto e sostenibile. Nessuno può spendere più del proprio fatturato". Poi, una promessa per il futuro: "Nessun giocatore è al di sopra del club, bisogna prendere esempio da gente come Messi e Iniesta. Reinvestiremo i soldi per diventare più forti