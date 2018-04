Barcellona a Vigo senza canterani: non succedeva da 16 anni

"Dica 33". Nella 33esima giornata della Liga il Barcellona conquista il 33esimo risultato utile consecutivo sul campo del Celta Vigo e scrive un altro record nella storia del campionato spagnolo, ma questo incredibile traguardo potrebbe aver segnato la fine di un'era in casa blaugrana.

A far scalpore infatti, più del pareggio per 2-2, è la formazione schierata dal primo minuto dal tecnico Valverde: Ter Stegen, Semedo, Yerry Mina, Vermaelen, Digne, Gomes, Paulinho, Coutinho, Denis, Alcacer, Dembélé. Un particolare salta subito agli occhi, nessun calciatore proveniente dalla Masia, la cantera blaugrana, è in campo dal primo minuto. Una decisione, quella del tecnico, dettata dalla vicinanza con la finale di finale di Copa del Rey contro il Siviglia, ma comunque storica.

L'ultima volta che il Barcellona mandò in campo un undici titolare senza elementi provenienti dalla cantera, infatti, risale addirittura a 16 anni fa. Curiosamente anche quella volta era la 33esima giornata e sul campo dell'Athletic Bilbao i catalani si shierarono così: Bonano, Reiziger, Christanval, Abelardo, Coco, Rochemback, Cocu, Luis Enrique, Rivaldo, Saviola, Overmars.

16 anni dopo, dunque, nessun canterano in campo dal primo minuto nel Barcellona, una scelta che ha attirato molte critiche nei confronti dell'allenatore blaugrana. Marc Crosas, ex canterano del Barcellona, l'ha attaccato su Twitter: "Sei anni fa ci siamo riempiti di orgoglio quando in campo scesero dal primo minuto 11 canterani. Adesso invece penso che non ci possa essere critica peggiore per tutto il Consiglio direttivo del Barcellona".