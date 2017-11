Barça-Siviglia, il Camp Nou chiede libertà e giustizia

Se repiten las proclamas caralanistas en el Camp Nou en favor de los detenidos. Gritos de Libertad@ESPNDeportes pic.twitter.com/HB6moYg4qK — Jordi Blanco Duch (@Elwood_White) 4 novembre 2017

Dopo le manifestazioni iniziali del Camp Nou in sostegno dell'indipendenza catalana, finalmente ci si è potuti concentrare sul campo, dove il Barcellona ha ottenuto, non senza difficoltà, una vittoria importantissima. La doppietta di Paco Alcacer (in mezzo il gol ospite di Pizarro) permette a Messi e compagni di salire a quota 31 in vetta alla classifica e di tenere a quattro lunghezze di distanza lo scatenato Valencia di Simone Zaza. La Pulce fa 600 gare con i blaugrana ma festeggia senza segnare, la squadra di Valverde infila la decima vittoria in 11 partite di campionato, mentre il Siviglia resta fermo al quinto posto a quota 19 in classifica.