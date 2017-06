Balotelli risponde a Rodgers: "Sei stato il mio miglior allenatore..."

Qualche giorno fa, Brendan Rodgers aveva scherzato in conferenza stampa ricordando i tempi di Liverpool. I giornalisti avevano chiesto all'attuale tecnico del Celtic quale fosse il miglior giocatore che avesse mai allenato e la risposta aveva fatto ridere tutti i presenti: "Mario Balotelli". Una battuta, visto lo scarso feeling tra l'attaccante e Rodgers, situazione che portò poi al divorzio nel 2015-16 con Balo al Milan.



La risposta dell'attaccante del Nizza non si è fatta attendere: su Twitter ha scritto un post con lo stesso tono "Brendan Rodgers, anche tu sei il miglior allenatore che abbia avuto. Incredibile".

Brendan Rodgers you are also the best manager I ever had Amazing.