"Mamma chi si rivede": Mario Balotelli festeggia così la Pasqua, mostrando su Instagram una foto con il fratello Enock e Stephan El Shaarawy. Da quando SuperMario gioca in Ligue 1, gli ex compagni al Milan e Nazionale si vedono meno e così ne hanno approfittato per reincontrarsi sotto le feste pasquali (con dito medio annesso...).

Mamma chi si rivede #buonapasquaatutti #happyeastereveryone Un post condiviso da Mario Balotelli (@mb459) in data: 16 Apr 2017 alle ore 07:35 PDT