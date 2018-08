Balotelli: "No alla Cina per ora, i soldi possono aspettare"

"Voglio fare ancora cose importanti nei campionati europei in questi due anni. Per i soldi c’è tempo, possono aspettare". Mario Balotelli esce allo scoperto: l'offerta dalla Cina di cui ha parlato anche il suo presidente Rivere c'è stata, ma lui l'ha rifiutata. Un no temporaneo, tuttavia, come emerge dalle sue parole al sito ufficiale del Nizza.



"Al termine dello scorso campionato avevo preso la mia decisione, volevo andare via - ha dichiarato Balo -. Lo sapevano tutti in società, anche il presidente. Al Nizza, però, l’atmosfera è sempre stata buona e lo stesso vale per la mia vita. Mi sono trovato bene con il club e con i miei compagni di squadra. Avevo ancora un anno di contratto, così alla fine ho deciso di rimanere qui. La decisione è stata mia, nessuno mi ha detto cosa fare. Io sono così, faccio quello che sento e quello che voglio. Ho rispetto di tutti, ma nella mia carriera le decisioni finali sono sempre le mie".



"Ad influire sulla mia scelta sicuramente è stato anche Vieira (l'allenatore, n.d.r.), che ha pesato per l’80%. In questo periodo ho ricevuto cinque proposte concrete: mi ha contattato il Marsiglia, ma non so perché sia trapelata soltanto questa proposta. Mi volevano anche in Cina, ma io ho rifiutato. Ho detto no, almeno per ora. Io amo il calcio".