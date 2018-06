Balotelli: "Il mio futuro? Lo sa Salvini". E il ministro replica

"Brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni, da giovane è stato difficile non essere riconosciuto come italiano". Così Mario Balotelli sulla cittadinanza italiana per i figli di stranieri nati sul territorio italiano: "Sono nato e cresciuto in Italia e non sono mai stato in Africa purtroppo - spiega Balotelli in occasione della presentazione del libro 'Demoni' - Non sono un politico, ma penso che la legge debba essere cambiata. Mi sento di lanciare un appello per questo".



"Nella mia vita ci sono stati tanti razzisti, anche ignoranza e paura del diverso - continua Balotelli tornando così sul tema del razzismo dopo quella lunga e toccante intervista sulle pagine della Gazzetta dello Sport - Quando ero più piccolo la vedevo in maniera differente, era molto difficile - aggiunge l'attaccante azzurro - C'erano cose che ancora non capivo e che ora so: piano piano si può cambiare, anche se non è facile".

Dalla politica al calciomercato: "Dove andrò a giocare? All'avvocato Rigo (collaboratore di Raiola, ndr) ho detto che lo sa Salvini dove giocherò...". Incalzato sulla sua prossima destinazione in campo, Mario Balotelli scherza così sul suo futuro: "Davvero non so dove andrò a giocare, se in Italia o all'estero - aggiunge il centravanti - Torino? Mi piace, è una bella città. Come prenderebbero i tifosi del Nizza un mio passaggio al Marsiglia? Non lo so...".



Caro Mario, lo “ius soli” non è la priorità mia, né degli italiani.

La replica di Matteo Salvini, neo ministro degli Interni, non si è fatta attendere ed è arrivata via Twitter: ", né degli italiani. Buon lavoro, e divertiti, dietro al pallone".