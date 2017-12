Australia, Postecoglou si dimette: "Mi mancano le energie per il Mondiale"

Una scelta davvero inaspettata. A una settimana dal successo nello spareggio intercontinentale contro l'Honduras, il ct dell'Australia Ange Postecoglou ha rassegnato le proprie dimissioni.



L'ormai ex commissario tecnico, che guidava la Nazionale da 4 anni, ha spiegato le ragioni dell'addio nel corso di una conferenza stampa: "È stata una decisione molto difficile da prendere. È stato un privilegio per me allenare la nazionale del mio Paese. Ma tutto questo ha richiesto da parte mia un enorme dispendio a livello personale e professionale. Ho investito in questo incarico tutto quello che potevo, sapendo quanto fosse importante questo periodo per il calcio australiano. Ed è davvero a malincuore che devo mettere fine a questo viaggio. Sento che è il momento giusto per passare questa responsabilità a qualcun altro che abbia le energie necessarie, lo devo alla Federazione, ai giocatori e ai tifosi".



L'Australia dovrà così correre ai ripari e cercare una nuova guida in vista del Mondiale in Russia la prossima estate.