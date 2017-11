Australia al Mondiale: 3-1 all'Honduras

Un'autorete e due rigori, ma sul tabellino c'è tre volte il nome di Mile Jedinak, l'eroe dell'Australia. Finisce 3-1 a Sydney dopo lo 0-0 dell'andata in Honduras e i Socceroos festeggiano la qualificazione al Mondiale per la quarta volta consecutiva. A questo punto, manca solo un nome per completare la griglia e uscirà dall'altro spareggio intercontinentale, tra Perù e Nuova Zelanda.



Pronostico rispettato, dunque, per quanto non fosse così scontato che a strappare il pass per la Russia fosse l'Australia, anche per le precarie condizioni di Tim Cahill, l'uomo simbolo rientrato a disposizione in extremis. Ma dopo un primo tempo di sofferenza, i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con un calcio di punizione di Jedinak deviato da un uomo fuori barriera a a quel punto la partita si è messa in discesa. Un dubbio mani di Acosta e un netto fallo di Palacios su Kruse lanciato a rete hanno causato i due rigori trasformati da Jedinak, poi in pieno recupero Figueroa ha accorciato inutilmente le distanze.