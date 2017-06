Aubameyang, la maschera costa caro: 50 mila euro di multa in arrivo

Diffidate delle esultanze stravaganti: finché Mertens imita il bisognino di un cane, è difficile pensare che qualcuno lo stia pagando per farlo, ma queste maschere da supereroi che spuntano da un paese all'altro generano più di un sospetto. Quella di Dybala è diventata già un brand, quella indossata sabato da Aubameyang dopo un gol allo Schalke era tutt'altro che uno scherzo da ragazzi.



A spingere il gabonese a quel tipo di gesto, infatti, è stata la Nike. Il problema è che al Borussia Dortmund non l'hanno presa molto bene: "Non è possibile che facciamo gli interessi economici della Nike - ha tuonato il d.s. Watzke -. Noi siamo Puma. Un comportamento del genere è inaccettabile da parte di una grande azienda come la loro".



Così Aubameyang rischia una multa da parte del club: in Germania si vocifera di una possibile sanzione da 50 mila euro. La prossima volta, prima di indossare la maschera, ci penserà più di una volta.