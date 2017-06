“Quel momento in curi arrivi alla cerimonia per il giocatore africano dell’anno e realizzi che ti hanno perso il bagaglio! Grazie Lufthansa”. Con questo post sul proprio profilo Instagram Pierre-Emerick Aubameyang ha spiegato il curioso abbigliamento con cui si è presentato alla cerimonia per il Pallone d'Oro africano vinto dal fantasista del Leicester Riyad Mahrez.