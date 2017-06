Atletico, Torres: "E' stato solo uno spavento, spero di tornare presto"

"Grazie mille a tutti per la preoccupazione per me e per i vostri messaggi di incoraggiamento. E' stato solo uno spavento. Spero di tornare presto!". Con questo tweet Fernando Torres ha tranqulizzato sulle sue condizioni di salute dopo la grande paura in seguito al trmendo colpo subito in testa nel corso della sfida tra Deportivo e Atletico Madrid. L'attaccante questa mattina ha lasciato l'ospedale come fa sapere il club spagnolo, precisando che una risonanza magnetica effettuata stamani ha confermato l'assenza di lesioni già riscontrata in precedenza da una tac. La notizia è accompagnata da una foto dell'ex milanista che sorride e mostra il pollice alzato. Torres, che compirà 33 anni il 20 marzo, dovra' osservare due giorni di completo riposo.

IL TWEET DI TORRES: "GRAZIE A TUTTI, E' STATO SOLO UNO SPAVENTO"

Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) March 2, 2017

LA CRONACA DELLA SERATA DI GIOVEDI'

Fernando Torres stretchered off after a horrible clash of heads knocked him out cold. Hoping for a swift recovery. pic.twitter.com/iw3PAxnwV1 — Leanne (@_lfcleanne) 2 marzo 2017

Sono ore di apprensione per lo stato di salute di Fernando Torres in casa Atletico Madrid. Nel finale della gara di campionato contro il Deportivo (finita 1-1 ndr) l'ex attaccante del Milan è precipitato al suolo battendo violentemente la testa ed è svenuto. Immediato l'intervento dei giocatori e dei medici, che lo hanno rianimato sul terreno di gioco prima di trasportarlo d'urgenza in ospedale.

Pochi minuti dopo un tweet dell'account ufficiale del club di Madrid ha tranquillizzato tutti: "Fernando ha subito un trauma cranico, passerà la notte in ospedale in osservazione".

PARTE MÉDICO@Torres sufre un traumatismo craneoencefálico. Fue trasladado al hospital para hacerle pruebas. Pasará la noche en observación. — Atlético de Madrid (@Atleti) 2 marzo 2017

Il club: "Stabile e cosciente"

Gracias por los mensajes de apoyo a @Torres. Está estabilizado y consciente. Pasará la noche en observación y mañana se le harán más pruebas — Atlético de Madrid (@Atleti) 2 marzo 2017

"Buone notizie, nessuna lesione"

Buenas noticias (1/2)

A @Torres se le ha realizado TAC craneal y cervical. No hay alteraciones ni lesiones traumáticas — Atlético de Madrid (@Atleti) 2 marzo 2017