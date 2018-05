Atletico Madrid, Torres: "Bambini, niente è impossibile"

Fernando Torres proprio all'ultimo tentativo è riuscito ad alzare un trofeo con la maglia del cuore, quella dell'Atletico Madrid. E, nel discorso ai tifosi durante la festa per la conquista dell'Europa League, il Nino non è riuscito a trattenere le lacrime urlando questo a plaza de Cánovas del Castillo: "Ventidue anni fa da bambino festeggiai la vittoria della Liga e della Coppa del Re. Sognavo un giorno di essere nuovamente qui: dico a tutti i bambini che hanno un sogno che niente è impossibile a maggior ragione se tifate Atletico. Forza Atletico!".



Successivamente, su Instagram, ha ringraziato così: "È difficile spiegare cosa si provi quando ci sono in ballo così tante emozioni. Quando ero piccolo, nessuno capiva perché a scuola volessi indossare la maglia dell'Atletico dopo una sconfitta. Sapevo cosa avrei dovuto sopportare, ma non mi importava, mi rendeva più forte. Sapevo che un giorno avremmo avuto una squadra capace di rappresentarci. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. E grazie per avermi fatto sentire così fortunato. Ho avuto bisogno di una carriera per trovarmi dove desideravo 11 anni fa ma vi assicuro che ne è valsa la pena".

IL PIANTO DI TORRES