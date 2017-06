Atletico Madrid-Simeone, ora affiora qualche crepa. E l'Inter...

Nessuno l'ha crocifisso, al massimo si è beccato qualche critica. Simeone è uscito con le ossa rotte dal Bernabeu: sognava la "revancha", si è sfiorata l'umiliazione, perché l'Atletico Madrid visto in campo nella semifinale d'andata non sembrava neppure una sua squadra. Non è la prima volta, a dire il vero, che i colchoneros si mostrano arrendevoli in questa stagione: la squadra è rimasta pressoché la stessa rispetto a quella che è arrivata alla finale di San Siro, eppure subisce molti più gol e la "garra" a volte sparisce. Quello che ha sorpreso contro il Real è che i giocatori reagivano inermi alle urla del Cholo, anzi non reagivano affatto: lui gridava e loro neppure si giravano, come raccontato dalla nostra inviata Irma D'Alessandro.



Secondo quanto scrive "Diario Gol", portale che a dire il vero tende spesso a forzare la realtà, ci sarebbero ben cinque ribelli all'interno dello spogliatoio che avrebbero chiesto addirittura la testa dell'allenatore: sarebbero Juanfran (assente al Bernabeu), Filipe Luis, il capitano Gabi, Fernando Torres e in particolare Griezmann, deluso dai risultati di questa stagione che si chiuderà verosimilmente senza titoli e con una qualificazione diretta ai gironi di Champions ancora da conquistare.



Tralasciando le ipotesi, la certezza è che per gli allenatori-sergenti (come Mourinho e Conte, tanto per fare nomi illustri) è più difficile portare avanti a lungo un ciclo, tanto che già una volta la società ha di fatto accontentato il tecnico rivoluzionando l'organico. Meno di un mese fa Simeone in visita al nuovo stadio dell'Atletico lo definì sui social "la nostra nuova casa per la prossima stagione", lasciando intendere che sarebbe rimasto come del resto ha fatto più volte pubblicamente. Ma adesso la situazione potrebbe cambiare: la quarta sconfitta consecutiva in Champions contro il Real lascerà inevitabilmente qualche strascico, soprattutto se al ritorno dovesse andare ancora male. E così l'Inter torna a sperare: sembra che il Cholo abbia già rifiutato un'offerta da 10 milioni a stagione, magari tra un mese ci ripensa. Javier Zanetti, suo principale sponsor in società, tornerà alla carica.