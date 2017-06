Atletico Madrid, Simeone alla dirigenza: "Non posso fare di più, ora tocca a voi"

La concente delusione per l'eliminazione dalla Champions ad opera, ancora una volta, del Real Madrid ha lasciato strascichi in casa Atletico. Secondo quanto riporta l'emittente radiofonica Cadena Cope, Simeone avrebbe detto a Miguel Angel Gil Marin, ad dei Colchoneros: "Non posso fare di più, adesso tocca a te".



Si sarebbe trattato in sostanza di un invito a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione perché nell'ottica del Cholo la squadra ha già fatto miracoli in Liga e in Champions negli ultimi anni raggiungendo due volte la finale (2014 e 2016) e per restare competitiva necessita di innesti di grande qualità. La Fifa ha però bloccato fino al 2018 il mercato dell'Atletico per aver "violato le norme nel tesseramento di calciatori minorenni", e il TAS si esprimerà in merito entro il 1° giugno: bisognerà dunque attendere il pronunciamento del Tribunal de Arbitraje del Deporte per sapere se i biancorossi potranno effettuare operazioni o meno.



Simeone ha un contratto con il club spagnolo fino al 2018 ma è seguito con grande interesse dal Psg e non è escluso che possa trasferirsi in Francia già la prossima estate, a maggior ragione qualora non venissero accolte le sue richieste sul mercato. Più lontana l'opzione Inter perché i nerazzurri puntano tutto su Conte.