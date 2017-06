Atletico Madrid, si ubriaca e picchia la fidanzata: arrestato Lucas Hernandez

Il difensore francese dell'Atletico Madrid Lucas Hernandez è in carcere. Il giocatore, secondo quanto riferiscono El Pais e il Mundo, sarebbe infatti rientrato a casa completamente ubriaco e avrebbe picchiato la fidanzata in seguito a una discussione.



La ragazza, ricorverata in ospedale, non ha sporto denuncia. Hernandez è stato prelevato dalla polizia spagnola all'alba nella sua abitazione di Las Rozas ed è accusato di violenza di genere: il giudice ha disposto la scarcerazione e un ordine restrittivo di almeno 500 metri.



Nato a Marsiglia, Lucas è figlio di Jean Francois Hernandez, ex-dell'Olympique Marseille e del Rayo Vallecano. E' nell'Atletico dal dicembre 2014, con 11 presenze quest'anno. Suo fratello Theo Hernandez, pure dell'Atletico, è in prestito all'Alaves fino al termine della stagione.