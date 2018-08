Atletico Madrid, Kalinic: "Qui si lavora duro, pronto a combattere"

Giornata di presentazione ufficiale per Nikola Kalinic, passato dal Milan all'Atletico Madrid e introdotto ai media da Enrique Cerezo: "Ringrazio per le parole del presidente, non voglio aggiungere niente di speciale se non che darò il massimo per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi". Il primo impegno ufficiale sarà la Supercoppa Europea di mercoledì contro il Real Madrid: "Sarà difficile ma spero che arriverà una vittoria. Il debutto nell'amichevole contro l'Inter? Devo ancora abituarmi, è solo l'inizio. Ma mi sono sentito molto bene al Wanda Metropolitano".



I Colchoneros in attacco possono contare su Griezmann, Diego Costa e Correa, non sarà facile trovare spazio: "Non ho altro scelta che combattere, rispetto i miei compagni di squadra ma giocheremo molte partite e spero di trovare posto in formazone". Un paragone col Milan: "So che qui si lavora molto ma non sono spaventato. Voglio davvero ottenere grandi cose con questa maglia".



Infine, ulteriore precisazione su ciò che è successo ai Mondiali 2018 con la Croazia: "Il ct non puntava su di me e l'ho accettato. Non ho ricevuto la medaglia del secondo posto perché non ho aiutato la squadra, ormai quello che è successo è successo".