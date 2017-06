Atletico Madrid, i seggiolini del Vicente Calderon agli abbonati

Dopo 51 anni di onorato servizio, il Vicente Calderon sta per chiudere: il 27 maggio - finale di Copa del Rey tra Alaves e Barcellona - sarà l'ultima partita giocata nello stadio dell'Atletico Madrid, che si trasferirà al nuovo Wanda Metropolitano. Ma i colchoneros non hanno intenzione di dimenticare la storia dell'impianto e offrono i seggiolini agli abbonati che ne faranno richiesta.



Questa operazione sarà promossa anche per evitare che i tifosi sradichino manualmente i sedili: in tal caso, verranno multati e gli verrà ritirato l'abbonamento. I seggiolini non reclamati e il restante materiale dell'Atletico sarà poi messo in vendita a fine anno in un'asta tra soci.